Juve verso la Fiorentina: lavoro di scarico e possesso palla

La Juve ha ripreso ad allenarsi oggi, iniziando a preparare l'ultima partita di campionato, sabato alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina . Per i bianconeri non c'è più nulla da chiedere al torneo, se non chiudere con dignità: il quarto posto e dunque il piazzamento per la prossima Champions League è già in cassaforte da alcune settimane. I viola possono ancora sperare nell'Europa, invece.

Juve: domani allenamento al mattino

Allegri aveva concesso un giorno di riposo ai suoi giocatori dopo il 2-2 in casa contro la Lazio, con i gol di Vlahovic e Morata nel primo tempo e la rimonta degli avversari nella ripresa, firmata da un'autorete di Alex Sandro e da una rete di Milinkovic-Savic pochi secondi prima del fischio finale. Oggi allo Juventus Training Center, com'è consuetudine, chi è sceso in campo contro la squadra di Maurizio Sarri ha fatto lavoro di scarico, il resto del gruppo si è allenato con il pallone, eseguendo esercizi sulla gestione del possesso palla, per poi concludere con una partitella. Domani appuntamento al mattino per il secondo allenamento della settimana. Contro la Fiorentina, tra giocatori infortunati e turnover, sarà possibile vedere in campo diversi giovani dell'Under 23. Contro la Lazio già sono scesi sul terreno dell'Allianz Miretti dall'inizio, Akè e Palumbo a partita in corso.

Elkann al JHotel: nessun vertice sulla Juve

Da Sky Sport è arrivata la notizia che oggi non c'è stato alcun vertice sulla Juve. C'è stato un incontro programmato da parte dell'Exor, per questo motivo il presidente John Elkann era al JHotel, dove ovviamente era presente anche il presidente bianconero Andrea Agnelli. “Un incontro con professionisti per valutare occasioni di investimento da parte della holding della famiglia Agnelli. Quindi, non c'entra nulla la Juve”.