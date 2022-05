Juve al lavoro per la Fiorentina: recuperato McKennie, non ci sarà Dybala

La Juventus di Massimiliano Allegri si è ritrovata giovedì mattina in vista della partita di sabato al Franchi contro la Fiorentina , valida per la 38esima e ultima giornata di campionato. Weston McKennie è tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà presente per la sfida contro i viola, che chiuderà la stagione bianconera.

Juve: seduta mattutina, McKennie in gruppo

"La sessione di lavoro odierna ha previsto una prima parte dedicata ai torelli, prima di proseguire con esercitazioni focalizzate sul possesso palla per poi chiudere con una partitella finale - è la nota diffusa dalla società torinese -. Weston McKennie ha svolto l'intero allenamento con il gruppo. Mercoledì appuntamento al mattino per l’allenamento della vigilia. Non è prevista la consueta conferenza stampa di Mister Allegri, ma un’intervista in esclusiva ai microfoni di Juventus TV". In attacco il mister toscano avrà a disposizione Morata, Vlahovic e Kean: Dybala, che ha detto addio in lacrime al popolo bianconero lunedì scorso contro la Lazio, in accordo con l'allenatore non sarà convocato per l'ultima trasferta della stagione. La partita contro la Fiorentina sarà diretta da Chiffi, assistito da Carbone e Longo, quarto ufficiale Giua, VAR Guida, AVAR Massimi.