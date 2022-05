Juve, Allegri stregato da Miretti: "Sembra un veterano. A Firenze per divertirci"

La Juventus si appresta a far calare il sipario sulla stagione 2021-’22 con la mai banale trasferta sul campo della Fiorentina . Il quarto incrocio stagionale con i viola, dopo quello dell’andata risolto allo scadere da Cuadrado e i due di Coppa Italia che hanno promosso i bianconeri alla finale poi persa contro l’Inter, conterà però solo per la squadra di Italiano, a caccia di una vittoria per avere la certezza di tornare in Europa .

La Juve che verrà, Allegri è ottimista: "Abbiamo una buona base"

Per la Juve si chiude un’annata avara di soddisfazioni, la prima dopo 10 stagioni senza titoli in bacheca, ma che potrebbe avere permesso alla società e a Max Allegri, tornato a respirare aria di calcio giocato dopo i due anni sabbatici seguiti all’esonero subito dalla Juve nel 2019, come tornare a lottare per vincere in Italia e a fare strada in Champions dopo tre eliminazioni consecutive agli ottavi. Le prime indicazioni dal mercato sembrano disegnare per il futuro una Juve dal tasso tecnico molto elevato, ma anche con un’età media piuttosto alta. Alla vigilia della gara del Franchi Allegri non ha ovviamente parlato di futuro nell’intervista concessa a 'JTv' in sostituzione della solita conferenza stampa, negata dal fatto che l’Allianz Stadium è occupato dai preparativi per la finale di Champions femminile, sottolineando però la buona base di partenza di cui la squadra già dispone: "La Juve del futuro dovrà avere le caratteristiche di una squadra che punta a vincere e che lotta per tutti gli obiettivi. Bisogna migliorare la stagione di quest'anno, ma abbiamo una buona base da cui partire”.