La Juve ricorda Umberto Agnelli: “18 anni senza il Dottore”

Era un giovedì 18 anni fa. Era il 27 maggio del 2004 e la Juve era costretta a salutare con un addio Umberto Agnell i, per tutti il Dottore, il fratello dell'avvocato Gianni Agnelli . Una persona che ha indissolubilmente il suo nome ai colori bianconeri, fin dalla seconda metà degli anni '50 quando si insediò come presidente del club, rimanendoci fino al 1962 e portando a Torino giocatori del calibro di Omar Sivori e John Charles . Anni di vittorie: tre scudetti, il primo dei quali permise alla Juve di mettersi sulla maglia la prima stella, e due Coppe Italia.

Umberto Agnelli: il ritorno alla Juve negli anni '90

Quasi 40 anni dopo, Umberto Agnelli torna a legarsi alla Juve. Negli anni '90, infatti, eccolo vivere di nuovo in prima persona – come presidente onorario - uno straordinario ciclo di successi: cinque scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe italiane, una Supercoppa europea, una Champions League e una Coppa Intercontinentale. Era, questa, la Juve di Marcello Lippi. Umberto Agnelli per i colori bianconeri è sempre stata una guida esemplare: “Lo ricordiamo con enorme affetto perché la sua presenza continua a essere per noi un punto di riferimento costante”.

In virtù dei successi sportivi è stato introdotto, nel 2015, nella Hall of Fame del calcio italiano sia dalla Federazione italiana giuoco calcio sia dalla Fondazione Museo del calcio di Coverciano.