Buffon: "Chiellini poteva giocare ancora. Il mio futuro? In A col Parma"

FIRENZE - Gianluigi Buffon, un fiume in piena. Intervistato alla cena di gala organizzata questa sera a Firenze dalla fondazione 'Niccolò Galli', il portiere del Parma commenta il possibile addio di Giorgio Chiellini alla maglia azzurra della Nazionale il prossimo 1 giugno a Wembley, in occasione del match tra i campioni d'Europa e l'Argentina: "Bisogna farsene una ragione, purtroppo o per fortuna, la vita è questa", dichiara Buffon che dà un consiglio al suo ex compagno: "Dopo un po' è giusto che si metta in archivio ciò che è stato e si proceda su strade alternative per fare un altro tipo di mestiere". Secondo Buffon, Chiellini poteva giocare ancora un anno o due ed esprimersi ancora ad altissimi livelli, in qualsiasi squadra. Chi vuole esprimersi sui livelli dello scorso europeo è la Nazionale di Mancini, il vero artefice del 'Rinascimento azzurro': "All'Europeo Mancini ci ha fatto sognare e ha fatto qualcosa di clamoroso - afferma Buffon - "bisogna affidarsi a lui affinché questi ragazzi si consacrino. Hanno fatto un grande exploit, adesso c'è da dimostrare di valere quel livello che poi è questa la vera difficoltà del calcio".

Buffon, gli eredi e la stagione della Juve "Fra i portieri italiani ci sono due-tre nomi che mi hanno impressionato. Uno è sicuramente Vicario che mi è piaciuto tanto, in serie B ho trovato Carnesecchi che secondo me è molto valido e ha un grande avvenire, poi altri che conoscevamo già", assicura Buffon che fa i complimenti anche a Terracciano. Chi merita meno complimenti del solito è invece la Juventus, reduce da una stagione deludente, la prima senza titoli dopo diversi anni. Per Buffon però, nessun dramma: "Secondo me ci sta che dopo tanti anni si possa fare un piccolo falso però poi l'obiettivo principale e primario era quello di tornare in Champions senza nessun tipo di sofferenza e per come era partita quello è stato il vero miracolo della Juve", dichiara il portiere del Parma che elogia l'impatto di Dusan Vlahovic nei suoi primi mesi in maglia bianconera: "Seppur non abbia incantato ha già fatto parecchi gol nei primi sei mesi di Juventus. I primi 4-5 mesi sono difficili per tutti perché c'è una pressione diversa, c'è un ambiente diverso e devi ricominciare a creare dei rapporti che ti possano dare un certo tipo di convinzione. Vlahovic ha passato l'esame a mio avviso in maniera facile". Sul possibile ritorno di Pogba alla Juve, Buffon sembra non avere dubbi: "Paul farebbe la fortuna di tutte le squadre. Se la Juve ha pensato a lui ha dei motivi ben validi". Parma, c'è l'esonero di Iachini