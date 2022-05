Juve, Danilo si allena anche in vacanza: "Mai mollare"

Tra i pochi giocatori della Juventus che hanno potuto archiviare positivamente la stagione 2021-’22, almeno sul piano personale, c’è sicuramente Danilo . Alla terza annata in bianconero, il difensore brasiliano è riuscito a conquistare la fiducia del terzo allenatore differente ed è destinato a diventare un punto fermo della squadra che nella prossima stagione punterà senza mezzi termini a tornare a lottare per lo scudetto .

Nella prima Story Danilo si è ripreso in auto di fronte al centro sportivo, informando anche sull’orario di arrivo, addirittura le 9.12. Nella seconda il giocatore si è immortalato fuori dai campi di allenamento insieme ai due figli, stampando la parola “Friday” per sottolineare la scelta “anticonformista” di passare ad allenarsi la giornata che precede il weekend, mentre nella terza ecco spuntare un aforisma che riflette la mentalità del giocatore, più volte espressa in stagione durante le interviste: “Un giorno ti volterai indietro per guardare ai tuoi progressi e ti sentirai felice di non aver mai mollato".

Juve, Danilo "il jolly" ha conquistato Allegri

Danilo, arrivato alla Juventus nel 2019 proprio dal Manchester City, si è rivelato nell’annata appena conclusa un preziosissimo jolly per la difesa di Allegri, che lo ha impiegato come esterno di una linea a quattro a destra e a sinistra, come centrale a tre o a quattro e anche come perno di un centrocampo a tre. Una duttilità che farà comodo alla Juve del futuro e che ha visto Danilo debuttare come capitano della Juve, nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per la prima fascia di una possibile lunga serie…