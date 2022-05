Juve, Vlahovic verso la 9? L'indizio social

Addio 7, Vlahovic verso la 9?

Cellulare alla mano dopo il weekend passato a Montecarlo con Chiesa per assistere al GP di Formula 1, Vlahovic ha infatti deciso di cambiare la biografia del proprio profilo Instagram, dando più di un indizio sul futuro in bianconero. Da "DV7", infatti, si è passati a un semplice "DV", omettendo il numero che è sempre stato presente sul profilo del calciatore. Col peso della 7 ereditata da Ronaldo e con alle spalle una seconda parte di stagione in bianconero non del tutto esaltante, il serbo potrebbe dunque tornare a vestire la 9 che ha già indossato a Firenze. Il numero, al momento, è libero dato l'addio di Alvaro Morata, il cui prestito dall'Atletico Madrid non verrà trasformato in acquisto da parte della Vecchia Signora che non è disposta ad accettare le richieste economiche dei Colchoneros. Un nuovo 9 in casa allora? Si attende solo l'ufficialità, che potrebbe arrivare sempre grazie ai social di Vlahovic già nelle prossime ore.