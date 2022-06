Tacconi, l'annuncio del figlio Andrea: "Lunedì nuova operazione"

Stefano Tacconi continua a lottare

A dare la notizia è stato il figlio Andrea, che attraverso i propri canali social e in particolare la pagina Facebook tiene informati gli appassionati di calcio e tutti coloro che sono in apprensione per la salute di Tacconi fin dall’inizio del calvario dell’ex estremo difensore, vittima lo scorso 23 aprile di un'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma mentre si trovava ad Asti per un evento benefico.