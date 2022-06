"Pogba, Juve attenta: ora c'è anche il Real Madrid"

Rischia di scatenarsi un'asta per Paul Pogba . Secondo Sky Sports, infatti, a Juve e Psg si sarebbe aggiunto anche il Real Madrid a caccia di un centrocampista. L'ex Manchester United , nel frattempo, ha rimandato la sua decisione ai prossimi giorni essendo in vacanza negli Stati Uniti. I bianconeri, molto fiduciosi sulla possibilità di riavere il campione del mondo, devono stare attenti perché quella di Ancelotti è una minaccia più forte dei parigini.

“Per Pogba sarà l'ultimo grande contratto”

Pogba dunque sarebbe nella fase delle riflessioni perché questo potrebbe essere il suo ultimo grande contratto in carriera. La Juve gli ha offerto un triennale, avrebbe ricevuto anche la parola da parte di Pogba, ma nel calciomercato tutto può mutare in un attimo. E così, ecco spuntare il Real Madrid che sta avendo difficoltà ad acquistare Tchouameni. L'avversaria per quest'ultimo è proprio il Psg. Potrebbe dunque verificarsi questo: quella delle due squadre che non riuscirà a prendere Tchouameni, proverà con il piano B che si chiama Paul Pogba.

Settimane fa c'era stato anche un tentativo del Manchester City, con un'offerta molto redditizia, ma Pogba aveva deciso di rinunciare per non fare uno sgarbo ai cugini dello United e per le difficoltà che avrebbe avuto nel vivere a Manchester dopo aver cambiato sponda. Il numero di squadre interessate a Pogba sarebbe dunque limitato a tre: chi la spunterà?