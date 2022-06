Chiellini e l'armadietto Juve vuoto: pronto per gli Stati Uniti

Giorgio Chiellini ha svuotato l'armadietto, ultimo gesto simbolico del difensore che lascia la Juve per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti, con la maglia probabilmente di Los Angeles . Ha voluto immortalare, il centrale, l'immagine sui social: l'armadio ormai vuoto, il borsone dell'ultima gara con la Nazionale . Non ci sono didascalie a corredo, è il caso di dire che a parlare sono proprio le foto.

Chiellini: a 37 anni la nuova carriera oltreoceano

A 37 anni, Giorgio Chiellini tenterà l'ultima avventura della sua carriera calcistica. Con i Los Angeles Fc. Sbarcherà nel campionato americano in attesa di tornare, probabilmente in veste di dirigente, alla Juve. Se in Nazionale è al quarto posto nella classifica dei giocatori con più presenze (117 e 8 gol), con la maglia bianconera chiude con 425 partite giocate, dal 2005, e 27 reti all'attivo.

Oltre che leader in campo, Chiellini è stato anche un esempio nello spogliatoio Juve e in quello azzurro. Ha vinto tanto: 9 scudetti in bianconero, e gli Europei del 2020 con l'Italia tra i successi più importanti. Si è messo al collo anche il bronzo olimpico con gli Azzurri. Insieme a Buffon, Barzagli e Bonucci ha composto un quartetto difficilmente superabile e che è diventata una filastrocca, un po' come Combi, Caligaris, Rosetta. Quell'armadietto vuoto alla Continassa sarà difficile da riempire per chiunque arriverà alla Juve. L'eredità è molto pesante.