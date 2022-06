Luis Enrique: “Morata in fase difensiva e sulla fascia è imbattibile”

Con la Spagna Alvaro Morata è praticamente inamovibile dalla formazione titolare. Non solo per le sue capacità da centravanti (in maglia rossa segna di più che con la Juve ), ma anche per altre qualità che lo fanno preferire ad altri. In questo è stato molto chiaro Luis Enrique , il selezionatore iberico, che ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League contro la Repubblica Ceca a Malaga.

Luis Enrique: “Morata è molto bravo con la palla”

Tanti i complimenti che il giocatore della Juve si è preso dal suo commissario tecnico, proprio mentre il suo futuro nel club è ancora in dubbio. Tornare in Spagna, restare in bianconero, andare in Inghilterra? Davanti gli si aprono queste tre strade. Ma per ora è il momento di pensare all'impegno contro i cerchi e sorridere per le parole allo zucchero da parte di Luis Enrique.

“Tute le ali che abbiamo possono giocare come un 9. Il livello difensivo di Alvaro Morata, che può giocare anche sulla fascia, è imbattibile. È molto bravo con la palla e rende sempre le cose difficili ai difensori. Il lavoro difensivo è fondamentale se vogliamo giocare ogni partita per cercare di vincere”. Ecco perché Morata è titolare nella Spagna. Ed ecco perché anche alla Juve, pur con l'arrivo di Vlahovic, ha trovato spazio molto spesso. In casa bianconera dovranno pensarci bene prima di lasciarlo andar via. Anche a costo di spendere un bel po' di soldi.