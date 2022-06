Pogba e Dybala: prosegue anche sui social la vacanza a Miami

Attenti a quei due: riecco Paul Pogba e Paulo Dybala , questa volta senza Blaise Matuidi , che se la spassano in vacanza in quel di Miami . I due ultimi possessori della maglia numero 10 della Juve hanno postato su Instagram due immagini in cui sono insieme, abbracciati. E sorridenti. Il francese ne ha messa anche una in cui è da solo, pronto a vivere la sera e la notte americane.

Pogba e Dybala: cosa si diranno in questi giorni?

Pogba e Dybala sono molto amici. Pare addirittura che il francese, per tornare alla Juve, avesse messo come condizioni la presenza dell'argentino. Cosa che però non si realizzerà, visto che la Joya sta trattando per approdare all'Inter dopo la scadenza del contratto con i bianconeri. Per quel che riguarda Paul, invece, secondo i rumors di mercato le cose con la Juve sono praticamente fatte e ci sarà l'annuncio a luglio. Per lui è un ritorno.

Chissà i due calciatori cosa si diranno in questi giorni. Se parleranno di calciomercato e della sfida che dovrebbe vederli protagonisti, uno contro l'altro, nel derby d'Italia l'anno prossimo. Oppure, forse è più facile ipotizzarlo, i due stanno semplicemente passando delle vacanze spensierate, conoscendo di fatto già il loro futuro.