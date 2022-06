Capello fa 76 anni: gli auguri della Juve

Oggi Fabio Capello compie 76 anni e la Juve gli fa gli auguri su Twitter: “Tanti auguri di buon compleanno”: questo il messaggio classico dei bianconeri sul profilo ufficiale. Capello ha giocato nella Juve, arrivando dalla Roma , dal 1970 al 1976, vincendo tre scudetti consecutivi, con 165 presenze e 27 reti. Ha poi guidato il club bianconero da allenatore, vincendo ancora il titolo nel 2004-2005 (successivamente revocato per Calciopoli) e quello successivo, che però poi è stato assegnato all' Inter .

Capello: uno dei tecnici più vincente della storia

Fabio Capello è stato uni dei tecnici più vincenti della storia. Nato a Pieris, ha iniziato da calciatore nella Spal per poi passare alla Roma: tre anni nella capitale, quindi ecco la Juve. In bianconero fa il tris di scudetti, poi passa al Milan dove conquista un altro titolo. Famoso, in Nazionale, per il suo gol che permette agli azzurri di espugnare Wembley nel 1973.

Da allenatore, le prime affermazioni arrivano sulla pancina del Milan: quattro scudetti, di cui tre consecutivi, la Coppa Campioni del 1994 con il 4-0 al Barcellona in finale. Nel 1996 arriva la chiamata dal Real Madrid dove conquista la Liga. Torna in Italia, prima al Milan e poi alla Roma, che porta a uno storico tricolore. Quindi arriva la chiamata della Juve, di cui abbiamo già parlato. Quando torna in Spagna, aggiunge un'altra Liga tanto per non smentirsi. Dopo le esperienze con Russia e Inghilterra, decide di ritirarsi nell'aprile del 2018, a 72 anni.