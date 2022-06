Van Basten, Rijkaard e Gullit: riecco i tre moschettieri del Milan

Insieme hanno scritto pagine di storia indimenticabili per i tifosi del Milan. Sono Marco Van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit. A distanza di tanti anni, i tre olandesi si sono ritrovati in uno scatto, postato su Instagram, dall'ex attaccante, il Cigno di Utrecht. Con didascalia che non lascia spazio ai dubbi: “I tre moschettieri tornano insieme”. Già, non più in calzoncini e maglietta, con qualche capello bianco e qualche chilo in più, il trio degli olandesi si è riunito.