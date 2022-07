Juve, lo scherzo dei tifosi a Ramsey: firma la rescissione del contratto

Ultimo giorno di visite mediche in casa Juve, prima del via del ritiro, previsto per lunedì. All'entrata del J Medical giornata di festa con le passerelle di Bonucci, Pogba ed altri giocatori bianconeri: tra questi c'era anche Aaron Ramsey, tornato a Torino dopo 6 mesi complicati ai Rangers di Glasgow. Il centrocampista gallese è stato vittima di una vera e propria beffa orchestrata ai suoi danni da parte di alcuni tifosi della Juve.