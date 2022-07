Juve, ufficializzato lo staff di Allegri con la new entry Paolo Bianco

Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato la composizione dello staff di Massimiliano Allegri in vista della stagione 2022-’23, ormai alle porte.

Saranno ben 16 i professionisti che collaboreranno con il tecnico livornese nella settima stagione complessiva di Allegri sulla panchina bianconera. Tante le conferme, dallo storico vice Marco Landucci al preparatore atletico Simone Folletti , con Allegri già dai tempi di Grosseto, Cagliari e Milan, oltre al preparatore dei portieri Claudio Filippi e al responsabile della match analysis Riccardo Scirea . Per la seconda stagione consecutiva, inoltre, tra i collaboratori tecnici figura Simone Padoin , giocatore della Juve tra il 2012 e il 2016, che nelle scorse settimane sembrava in predicato di sedersi sulla panchina dell’Under 17.

Paolo Bianco ritrova Max Allegri

A proposito di collaboratori tecnici, il numero degli assistenti di Allegri sale a quattro, per quella che è l’unica novità della stagione. Allo stesso Padoin, ad Aldo Dolcetti e a Maurizio Trombetta si aggiunge infatti Paolo Bianco. Foggiano, classe ’77, Bianco è reduce dalla rescissione del contratto con lo Shakhtar Donetsk, dove era arrivato come componente dello staff di Roberto De Zerbi, con il quale aveva già lavorato al Sassuolo. Come primo allenatore Bianco vanta esperienze al Siracusa e alla Sicula Leonzio tra il 2017 e il ’18, mentre la conoscenza con Allegri risale alla stagione 2008-’09, quando l’attuale tecnico della Juve ha allenato Bianco al Cagliari.