Di Maria taglia il traguardo dei 18 milioni di followers: "Grazie mille"

Il riferimento non è solo al lato tecnico, viste le giocate di qualità già dispensate durante gli allenamenti e nelle prime amichevoli, aspetto per il quale il Fideo non aveva bisogno di un periodo di ambientamento particolarmente lungo, ma al primo impatto che l’argentino ha avuto dai tifosi e dai nuovi compagni di squadra .

Di Maria-Juve, il feeling è anche social

Un impatto che ha avuto conseguenze positive anche sui social dell’ex Psg, argomento piuttosto caro a Di Maria. Ecco allora che, nella giornata di lunedì 18 luglio, l’argentino ha pubblicato un post di ringraziamento su Instagram per celebrare il traguardo dei 18.000.000 di followers. Facile immaginare che l’avvicinamento alla soglia, già prossima prima dell’approdo alla Juve, abbia ricevuto una spinta ulteriore dopo la sua firma sul contratto annuale con la Juventus, che ha fatto moltiplicare sia il numero dei seguaci di Di Maria tra i sostenitori bianconeri, che fatalmente l’interesse da parte degli internauti di tutto il mondo per la stessa pagina Instagram della Juve.

Di Maria star dei social, il ringraziamento in italiano

Un meccanismo non molto diverso da quello avvenuto durante l’era Cristiano Ronaldo e comunque, a conferma del feeling già ottimo con il mondo Juve, Di Maria ha celebrato il tutto con un video che unisce fasi di gioco in cui Angel ha la maglia dell’Argentina e altre con le sue prime giornate da juventino, dalla presentazione ai primi allenamenti. Il tutto condito da un ringraziamento in tre lingue, quella madre, lo spagnolo, l’inglese, ma udite udite, anche l’Italiano, con quel “Grazie mille” che rappresenta evidentemente una delle prime espressioni italiane imparate da Di Maria, che proprio via social, anche tramite la moglie Jorgelina Cardoso, aveva dato segnali importanti sul suo imminente sì alla Juve nei giorni precedenti la firma.