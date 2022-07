Juve, lavoro fisico alla Continassa: giovedì la partenza per gli Stati Uniti

Juve, inizio di settimana con una seduta atletica

Max Allegri ha optato per far lavorare i giocatori solo al pomeriggio, dopo che la settimana conclusasi domenica 17 era stata molto intensa sotto il profilo atletico. Del resto il conto alla rovescia verso l’inizio del campionato (a Ferragosto in casa contro il Sassuolo) segna -28 giorni, quindi i carichi di lavoro sono fatalmente destinati ad aumentare prima che inizi la fase di scarico pochi giorni prima del via ufficiale della stagione.