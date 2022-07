Tifosi del Manchester United contro Pogba: "Hai sempre odiato il club"

Le sue giocate durante le sessioni in campo, spesso condivise dagli account bianconeri, stanno facendo impazzire sia i tifosi italiani ma anche quelli dello United , che in queste ore sui social si stanno chiedendo perchè il francese non abbia mostrato queste giocate a Old Trafford.

Pogba show in allenamento: così il francese ha ritrovato il sorriso

In una breve clip condivisa sulla pagina Twitter ufficiale della Juventus, Pogba ha saltato il suo diretto marcatore prima di effettuare un magnifico passaggio di tacco all'indietro verso il suo compagno di squadra.

Questo genere i clip, unite alle storie delle famosissime sfide con Max Allegri e al sorriso perenne del francese, hanno già accesso l'entusiasmo dei tifosi bianconeri ma anche l'indivia di quelli d'Oltremanica.

Come sottolinea il Daily Mail, Pogba sta mostrando ai suoi ex tifosi cosa si stanno perdendo, e si domanda il motivo di questo rapido cambio di atteggiamento, dato che il Campione del Mondo 2018 è spesso stato criticato nella sua esperienza allo United per lo scarso impegno in allenamento e in partita.

I tifosi dei Red Devils scatenati su Twitter: alcuni lo rimpiangono, altri lo criticano

Queste immagini non sono di certo passate inosservate ai tifosi inglesi, che si sono riversati su Twitter per commentare le immagini e i video degli allenamenti di Pogba.

Sempre il Daily Mail riporta oggi alcuni tweet di questi tifosi. Alcuni sono appunto di ammirazione, come il commento di un fan che sottolinea: "Il centrocampista più abile del mondo", mentre un altro ha semplicemente ammirato la giocata del Polpo: "Questa si che è una giocata di classe".

Molti infatti sono i supporter dello United che rimpiangono la partenza di Pogba, capace di segnare 39 reti in 266 presenze con la maglia dei Red Devils.

Alcuni però non ci stanno, e oltre a sostenere che Pogba non sarebbe assolutamente in grado di replicare quelle giocate in Premier League (suggerendo dunque che il livello del calcio italiano sia nettamente inferiore), arrivano a dichiarare: "Penso che questo ragazzo abbia sempre odiato lo United".