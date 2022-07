Rabiot in ritiro con la Juve U23: “Con i miei ragazzi”

Adrien Rabiot è particolarmente allegro, forse perché sa che l'infortunio di Paul Pogba lo toglie automaticamente dal mercato e addirittura gli concede chances di essere titolare con la Juve per l'inizio della stagione. Per ora, il francese è aggregato all'Under 23 bianconera, non avendo partecipato alla tournée negli Stati Uniti dei più grandi per motivi personali. E si diverte a postare storie su Instagram.

Rabiot: su Instagram con Riccio e Sekulov L'ultima, in ordine di tempo, è quella che lo ritrae insieme a due componenti dell'U23, che giocherà in serie C anche nella stagione che sta per cominciare: si tratta di Alex Riccio e Niko Sekulov, per i quali Rabiot scrive affettuosamente: “Con i miei ragazzi”. Comportandosi quasi da padre o da zio per questi giocatori più giovani di lui.