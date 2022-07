Chiellini: “Juve-Real Madrid il modo migliore per preparare la stagione”

Chiellini: “Sarò allo stadio per Juve-Real”

Giorgio Chiellini dice: “Certo che vado allo stadio a tifare per la mia squadra, la Juve. È una grande partita di pre-campionato, la cosa più importante è che non ci siano infortuni. Sono molto felice di vedere i miei ex compagni contro il Real Madrid, una grande squadra con giocatori fantastici. È il modo migliore, per la Juve, per preparare la prossima stagione, ma anche per il Real. La prossima annata sarà molto difficile, con il Mondiale in mezzo, ed è importante iniziare nel migliore dei modi”.