Juve-Real Madrid: al Rose Bowl si giocherà davanti a 90 mila spettatori

Numeri decisamente straordinari per la sfida amichevole tra Juventus e Real Madrid , match previsto nella notte (tra sabato 30 e domenica 31 luglio) con fischio d'inizio alle 4, al Rose Bowl di Pasadena. In quello che fu il teatro della finale dei Mondiali 1994 tra Italia e Brasile, previsti ben 90 mila spettatori.

Juve-Real Madrid: al Rose Bowl di Pasadena, previsti ben 90 mila spettatori

Numeri che, secondo i report locali, metterebbero a rischio l'ingresso - per il fischio d'inizio - per i tifosi che si presenteranno con meno di due ore di anticipo. La partita nello stadio californiano segnerà la fine della tournée statunitense per le formazioni allenate da Massimiliano Allegri e Carlo Ancelotti.