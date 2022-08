Elkann: "L'Inter è la squadra più forte, Di Maria darà tanto alla Serie A"

Elkann fa le carte alla Serie A: "Sarà una stagione difficile"

A margine della partita che ha opposto la squadra di Allegri all’Under 23 di Massimo Brambilla, interrotta dalla pacifica invasione di campo dei tifosi dopo appena un minuto e mezzo del secondo tempo, il presidente di Exor, John Elkann, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, caricando ambiente e squadra in vista della stagione alle porte, nella quale l’obiettivo non potrà che essere tornare a lottare per lo scudetto dopo due anni deludenti, che hanno visto la Juve chiudere al quarto posto senza mai inserirsi nella lotta per il titolo: "Dobbiamo stare attenti perché il campionato italiano è più difficile rispetto al passato, è cresciuto di livello. L’Inter è la più forte, è strutturata per vincere, senza dimenticare il Milan. Non sarà facile per la Juventus. Non sarà facile nemmeno a livello europeo".