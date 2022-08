Danilo suona la sveglia: "Serve più cattiveria, siamo la Juve..."

A margine dello 0-4 che la Juventus di Massimiliano Allegri ha subito per conto dell' Atletico Madrid nell'amichevole della Continassa, a Sky Sport è intervenuto anche Danilo : "Penso che la prima causa della nostra brutta prova sia stata la stanchezza della tournée americana: c'era il fuso e non abbiamo ancora recuperato".

Juve, Danilo si accoda ad Allegri: "Tournée Usa da smaltire"

Il terzino brasiliano, fascia di capitano al braccio, ha proseguito: "Stiamo lavorando tantissimo e siamo stanchi, ma dobbiamo imparare da queste squadre come Barcellona e Atletico. Dobbiamo migliorare sicuramente, non c'è niente da dire su questo. Preoccupazione? Dobbiamo fare attenzione ed essere più cattivi, competere su ogni pallone, alla fine siamo la Juventus, abbiamo una storia, una maglia pesante e questo non è scontato. Dobbiamo avere più responsabilità".