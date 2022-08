Allegri amaro: "Serve più attenzione. Col Sassuolo sarà un'altra Juve"

"Questa dura sconfitta può farci bene. Siamo stanchi e dobbiamo ancora smaltire la trasferta negli Usa. Avremmo dovuto prestare maggiore attenzione alle palle inattive e alle ripartenze ma non l'abbiamo fatto. Sicuramente col Sassuolo ci sarà un atteggiamento diverso": Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato il pesante 0-4 patito dall' Atletico Madrid nell'amichevole alla Continassa, su cui non può non notarsi la tripletta del grande ex Alvaro Morata .

Juve, Allegri: "Siamo stanchi, dobbiamo ancora smaltire la tournée in America"

"Su Alvaro non parlo, perché è un giocatore dell'Atletico - ha proseguito Allegri s Sky Sport -. La differenza con gli spagnoli? Sono una delle squadre più forti d'Europa... Per quanto ci riguarda bisogna fare frutto di questa esperienza e prepararci al meglio per l'esordio in campionato tra una settimana. Col Sassuolo ci sono in palio tre punti e non possiamo farci trovare impreparati".