Pogba sfodera ottimismo: “Vedo il buono in tutte le cose”

Paul Pogba non perde l'ottimismo. Neanche dopo aver assistito, da bordo campo, al pesante rovescio della sua Juve in amichevole contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone (0-4). Il centrocampista francese usa i social per lanciare un messaggio, chissà se alla squadra o a se stesso. Il risultato finale è comunque una pillola che sa di zucchero anche per i compagni di squadra che leggono il suo Instagram.

Pogba, la Juve lo rivedrà a settembre Pogba è infortunato, salterà le prime partite della stagione a causa della lesione del menisco. Si è deciso di non intervenire chirurgicamente, ma di optare per una terapia conservativa che dovrebbe costargli poco più di un mese di campionato. Il francese, su Instagram, pare però voler dribblare questo inizio inaspettato di stagione con una frase che piace sicuramente a tifosi e compagni della Juve: “Vedo il buono in tutte le cose” scrive sul social. Siccome il messaggio segue lo 0-4 dei bianconeri contro i colchoneros, il dubbio rimane: si riferisce al ko o al suo ginocchio?