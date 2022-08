Juve: Cuadrado rientra in gruppo, passi avanti per McKennie

Mancano cinque giorni al debutto in campionato della Juventus , che a Ferragosto alle 20.45 ospiterà il Sassuolo all' Allianz Stadium . Nella sessione mattutina, Massimiliano Allegri ha ritrovato Juan Cuadrado , tornato in gruppo dopo la gastroenterite che l'aveva messo ko prima dell'amichevole con l' Atletico . Migliorano le condizioni di McKennie .

Juve: Cuadrado c'è, seduta parziale per McKennie

"La Juve lavora alla Continassa in preparazione alla sfida di Ferragosto contro il Sassuolo - recita la comunicazione diffusa dal club bianconero -. Questa mattina i bianconeri si sono ritrovati per una sessione dedicata alla tecnica: nello specifico, si è lavorato sulla fase di non possesso (pressing e chiusure) e di possesso (manovra avanzata). Allenamento completo in gruppo per Cuadrado, parziale per McKennie. Questo pomeriggio, lavoro in palestra e forza, su base individuale".