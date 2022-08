Juve, il futuro è qui: Fagioli ha rinnovato fino al 2026

Sono mesi meravigliosi, questi, per Nicolò Fagioli. Prima la promozione in Serie A con la Cremonese, poi il ritorno alla Juve e la probabile maglia da titolare all'esordio in campionato contro il Sassuolo, oggi il prolungamento del contratto con i colori bianconeri per i prossimi quattro anni, fino al 2026.

Fagioli: dalla B alla A da titolare Fagioli piace molto, e non da ora, a Massimiliano Allegri. Quando si è infortunato Pogba, nelle amichevoli della preseason, lo ha inserito titolare. E pare volerlo confermare lunedì all'Allianz Stadium per la prima di Serie A. Lui che, fino a pochi mesi fa, lottava con la Cremonese per la promozione nella massima serie.