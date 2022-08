Barzagli e la nuova Juve: "Pogba assenza pesante. Bremer? Dovrà ambientarsi"

Barzagli promuove Di Maria: "Giocatore straordinario"

L'ex difensore bianconero ha commentato positivamente la campagna acquisti della società, in particolare l'ingaggio di Angel Di Maria, sottolineando però quanto potrebbe pesare l'infortunio al menisco accusato da Pogba: "La Juve ha perso giocatori molto importanti, ha perso il capitano, ma ha fatto acquisti giusti, perché Di Maria è un giocatore straordinario che ci farà vedere cose bellissime. L’infortunio di Pogba però è stato un brutto colpo di sfortuna, perché dopo una stagione come quella dello scorso anno ripartire con Di Maria e Pogba, giocatori ideali per dimenticare gli addii, poteva essere molto importante. Perderlo subito, anche per la squadra, toglie certezze. Paul ha qualità e personalità per fare tutto. In questo mese la sua assenza si sentirà".