Bonucci e la nuova Juve: "Quest'anno possiamo fare divertire i tifosi"

La partita contro il Sassuolo segna l’inizio del campionato 2022-’23 per la Juventus, ma coincide anche con una serata speciale per Leonardo Bonucci. Il difensore viterbese sarà infatti per la prima volta il capitano “titolare”, dopo l’addio alla maglia bianconera di Giorgio Chiellini, volato a Los Angeles dopo 17 stagioni alla Juventus, prima di un possibile ritorno da dirigente.

Juve, Bonucci nella storia: superato Zoff Nell’occasione peraltro Bonucci salirà a quota 477 presenze complessive in bianconero, staccando Dino Zoff al 7° posto della classifica all time: “Fa piacere aver superato Zoff per numero di presenze, ma sono solo numeri – ha dichiarato Bonucci prima della partita ai microfoni di ‘J Tv’ - Quello che conta di più è scendere in campo con la giusta determinazione e vincere”.