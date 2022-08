Kostic: "Ho sempre seguito la Juve. Qui anche grazie a Vlahovic"

Juve, Kostic e il feeling con Vlahovic

Dopo quelle rilasciate nelle ore successive alla firma al canale tematico del club, con tanto di saluto in italiano ai tifosi, Kostic ha pronunciato le prime parole ufficiali da juventino, svelando l'importanza dei contatti avuti in nazionale con il connazionale Dusan Vlahovic prima che si concretizzasse il trasferimento: "In Nazionale abbiamo parlato della Juve e Dusan mi ha detto che sarebbe stato molto contento di giocare con me. Mi ha parlato benissimo della Juve e appena sono arrivato ho toccato con mano che quanto mi aveva anticipato era vero, del resto ho sempre seguito la Juve fin da piccolo. Non ho seguito molto la trattativa, ma ho sempre saputo che volevo venire solo qui. L'azione ideale? Io crosso dai 16 metri e Dusan segna... L'importante comunque è che vinca la squadra. So cosa ci si aspetta da me sono pronto per dare il massimo".