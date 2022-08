Di Maria, gioia Juve nonostante l'infortunio: "Mi sento a casa"

L'attaccante argentino, grato per l'accoglienza del pubblico bianconero, ha postato sul suo profilo ufficiale la foto dell'esultanza fatta dopo la rete che ha sbloccato la sfida contro i neroverdi, con la dedica: "Che bello sentirsi a casa. Forza Juve. Que lindo es sentirme como en casa. Vamos Juve". L'ex Psg ha avuto subito un grande impatto nella squadra bianconera, contribuendo con una rete e un assist alla vittoria della Juve all'esordio in A.

Infortunio Di Maria, quando torna

Una gioia in parte annacquata dall'infortunio muscolare subìto nella ripresa del match contro gli emiliani. Il giocatore, che ha riportato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della gamba sinistra, sarà costretto a saltare la partita contro la Sampdoria, e si sottoporrà a nuovi esami di controllo tra una decina di giorni. Non ci sarà neanche con la Roma: Allegri vuole evitare ricadute, e il giocatore potrebbe rientrare per i primi di settembre, in vista dell'esordio in Champions League.