Juve a tutto Kostic ma Allegri perde pure Bonucci: c’è Gatti

TORINO - Ci sono Wojciech Szczesny, Paul Pogba, Angel Di Maria, Federico Chiesa. E ora pure Leonardo Bonucci. Non è la formazione di una squadra di calcetto da sogno, ma l'elenco degli indisponibili che si allunga in vista del match con la Sampdoria di lunedì sera. Oltre ai lungodegenti di più o meno vecchia data, infatti, Max Allegri potrebbe perdere anche il suo capitano. Perché proprio Bonucci non è ancora riuscito a smaltire un affaticamento al flessore accusato al termine del match di Ferragosto con il Sassuolo: un problema che non preoccupa particolarmente lo staff bianconero, ma a questo punto anche Bonucci rischia di dover saltare la partita con la Sampdoria. Con Federico Gatti in vantaggio su Daniele Rugani e in rampa di lancio per affiancare Gleison Bremer. E pure Adrien Rabiot sembra pronto a partire da titolare al termine di una settimana che lo ha visto controverso protagonista del mercato in casa Juve, magari al posto di Denis Zakaria che ha a sua volta concluso stringendo i denti la prima dispendiosa gara.

Kostic possibile titolare contro la Samp Ma la novità principale è quella legata a Filip Kostic, gettato nella mischia al debutto quando ormai la pratica Sassuolo era stata archiviata ma ora chiamato a prendere possesso di quella fascia sinistra che sarà di sua proprietà in attesa del recupero di Chiesa. L'infortunio di Angel Di Maria infatti non ammette ulteriore tempo d'ambientamento, al di là del sistema di gioco scelto da Allegri nella Juve di Genova ci sarà anche Kostic. Che proprio ieri si è presentato al popolo bianconero in conferenza stampa, a una settimana di distanza dall'ufficialità del suo trasferimento dall'Eintracht Francoforte alla Juve, operazione da 16,5 milioni (12 di parte di fissa, 3 di bonus, fino a un massimo di 1,5 tra oneri accessori e contributo solidarietà Fifa). E proprio Kostic ha avuto un ruolo fondamentale, la sua volontà ha fatto la differenza in una fase delicata del mercato: «Sono molto felice, ho fatto di tutto per venire qui. Seguo la Juve e la Serie A fin da quando ero piccolino», le sua parole.