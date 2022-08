Juve, Allegri: "Tiro la monetina, se esce un gatto gioca Gatti, se esce un cane gioca Rugani"

Juve, Allegri: "Attenti alla Samp. Infortuni? Non tutti sono muscolari"

Allegri ha quindi proseguito, parlando della situazione infortuni: "Quando sono muscolari, sembra venga giù il finimondo... Di Maria ha avuto un problema all’adduttore e starà fermo una settimana o dieci giorni, probabilmente recupererà prima. Al menisco di Pogba non posso farci nulla; se a McKennie, durante una esercitazione, esce una spalla, non è certo per colpa mia o dello staff tecnico. Szczesny ha avuto un problema all'adduttore, vero, però è risolvibile. Abbiamo Perin, che è un portiere bravo e affidabile. Gli infortuni fanno parte della stagione e del calcio in generale, ribadisco di non essere allarmato".