Juve, Allegri: "Siamo partiti meglio dell'anno scorso, Vlahovic stia sereno"

Passo falso della Juventus a Genova, dove i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 contro la Sampdoria di Giampaolo in una partita valida per la seconda giornata di Serie A. Dopo la gara di Marassi il tecnico Massimiliano Allegri ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei suoi: "Siamo partiti meglio dell'anno scorso, abbiamo lasciato due punti ma guardiamo le cose positive".

Juve, Allegri loda la difesa: "Zero gol subiti" "Iniziamo dalle cose positive, non abbiamo preso gol nelle due partite - ha sottolineato Allegri -. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, la Samp ha giocato una buona partita. Nel secondo tempo abbiamo fatto delle buone cose, abbiamo avuto una bellissima occasione una fine. Purtroppo c'è una cosa che nel calcio non si deve mai fare, quella di correre all'indietro, perchè quando la palla è alta e si colpisce andando all'indietro si taglia fuori il difensore, e in fase difensiva si rischia di prendere gol. Infatti sull'occasione di Quagliarella Miretti corre all'indietro sul colpo di testa. E poi nell'ultima occasione, quando corre all'indietro Kean e c'è Bremer a porta spalancata".