Juve, vedi il Psg e... vinci la Coppa. Il doppio amarcord di Di Maria

Non è certo la prima volta che l’urna dei sorteggi della fase a gironi di Champions League si diverte a scrivere storie tutte da raccontare, da ex che tornano dove sono stati amati, o dove hanno fallito, a squadra chiamate a tornare su campi dove hanno disputato finali storiche.

Juve-Psg, incroci tra Champions e mercato Nel caso del girone di Champions League 2022-‘23 toccato in sorte alla Juventus, i corsi e ricorsi storici sono davvero tanti a partire dal mercato. I bianconeri dovranno infatti affrontare il Paris Saint-Germain, il club dal quale la Juve sta per prelevare Leandro Paredes, destinato quindi a vivere una doppia sfida da freschissimo ex al pari di Angel Di Maria. Il Fideo, arrivato a Torino dopo lo svincolo dal Psg, proverà infatti emozioni speciali nel tornare al Parco dei Principi e nel riabbracciare coloro che fino a pochi mesi fa erano suoi compagni.

Champions, per Di Maria sarà il girone del cuore Con molti di questi l’argentino ha condiviso sette stagioni ricche di trofei e di assist, con le giocate di Di Maria che hanno mandato in porta tanti elementi del Psg, non solo attaccanti, ed esaltato una tifoseria della quale era diventato un idolo e che si prepara a riaccoglierlo festosamente. Ma non finisce qui perché Angel ritroverà anche un’altra squadra-chiave della propria carriera, il Benfica, ovvero il club che ha fatto debuttare Di Maria nel calcio europeo, prelevandolo nel 2007 dal Rosario Central e facendolo esordire in Champions League nella stessa stagione. Per l’argentino, con le Aquile, tre stagioni con due coppe nazionali e un campionato in bacheca.