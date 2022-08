Juve, Allegri: "Bonucci out. Milik impressionante, può giocare con Vlahovic"

Juve, Allegri: "Con Dybala anni straordinari, è bello rivederlo"

Il tecnico toscano ha parlato poi di Paulo Dybala, che la Juve affronterà per la prima volta da avversario dopo il suo trasferimento alla Roma: "Con Paulo abbiamo passato anni straordinari. Ha fatto tanti gol, con le sue giocate ha fatto divertire pubblico e tifosi e me. Domani lo troviamo da avversario, è un piacere rivederlo".

Allegri: "Con la Samp non abbiamo sfruttato le occasioni"

Allegri è tornato ad esprimersi sullo 0-0 con la Samp e le difficoltà di Vlahovic: "Se toccasse un pallone e facesse un gol sarei contento. Con la Sampdoria abbiamo fatto un brutto primo tempo, però le partite durano 95 minuti. La cosa che mi ha fatto arrabbiare è il secondo tempo: non abbiamo sfruttato le occasioni, è stato annullato un gol per poco. Io sono arrabbiato per quello. Vanno dati meriti anche alla Sampdoria. E’ vero che non siamo riusciti a sviluppare all’interno del campo, ma le partite durano 95′ e nel secondo tempo dovevamo vincerla".

Allegri: "Milik e Vlahovic possono giocare insieme"

L'arrivo di Milik e la sua coesistenza con Vlahovic: "Sono contento, Arek ha dei numeri impressionanti. Potenzia l’attacco. Come caratteristiche gli piace venire incontro piuttosto che la profondità, potrebbe giocare con Vlahovic. Aspettiamo il nulla osta burocratico così sabato sarà a disposizione. Milik da subito in campo? Visto che non ho ancora deciso la formazione, magari lo faccio allenare dall’inizio. Mi è balenata un’idea così quando stavo tornando nello spogliatoio. Vediamo, undici li facciamo giocare altrimenti ci squalificano. Un bilancio sul mercato? Solo i risultati diranno se la Juve è più forte dell'anno scorso. La Juve deve migliorare la posizione dell’anno scorso. Paredes non è ancora arrivato, non so se arriverà, bisogna concentrarsi sulla partita di sabato".

Allegri: "Out Bonucci. Di Maria? Speriamo rientri a Firenze"

Sugli infortunati e le novità dall'infermeria: "Szczesny è a disposizione. Kaio Jorge ha avuto un problema serio, Chiesa è sulla via del recupero ma non sappiamo quando tornerà. Pogba lo stesso. Aké ha una frattura del malleolo quindi non sarà a disposizione. Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra. L'obiettivo è Firenze. Se poi tutto andrà bene sarà a disposizione con lo Spezia ma sarà difficile. Bonucci? Non sarà convocato perché ha sentito la gamba stranta. E' un giocatore talmente importante che ho bisogno di averlo al 100% visto che siamo solo all'inizio e da mercoledì in poi abbiamo una partita ogni tre giorni".

Allegri: "Non vogliamo essere bellini ma perdenti"

Sulle critiche al gioco della Juve: "Non vorrei che passi questo messaggio per diventare bellini ma perdenti. Dobbiamo giocare bene a calcio e vincere le partite. Se la Juventus avesse vinto a Genova si sarebbe parlato di un’altra squadra, e nessuno si sarebbe ricordato del primo tempo. A Genova abbiamo svuotato il centrocampo perché le mezzali si sono messe a fare gli attaccanti. Cerchiamo tutti i giorni di migliorare, e io sono un amante delle belle giocate. Quando la vera Juve? Finiamo il mercato e vediamo chi abbiamo a disposizione. C’è uno spirito buono e voglia di arrivare agli obiettivi. Giuste le critiche dopo il primo tempo di Genova, ma dopo quel primo tempo, ripeto, dovevamo portare a casa la partita. Dobbiamo rimanere sereni e non andare in frustrazione".