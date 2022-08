Juve-Roma: Allegri convoca subito il polacco Milik

Arkadiusz Milik subito convocato da Massimiliano Allegri per la partita di oggi alle 18.30 tra la Juve e la Roma . L'attaccante polacco, ex Marsiglia, sarà quindi a disposizione, a pochi giorni dal suo arrivo. Vedremo se il tecnico deciderà anche di concedergli spazio in campo in una partita che si annuncia delicata e calda.

Juve-Roma: torna anche Szczesny

Un ritorno eccellente in casa Juve: è quello dell'ex portiere giallorosso Szczesny, che però potrebbe accomodarsi in panchina (c'è aria di conferma per Perin in porta). Manca Leonardo Bonucci, come annunciato ieri in conferenza stampa da Allegri. Non c'è invece a centrocampo Fagioli, confermati invece Miretti e Rovella.