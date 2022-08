Juve già al lavoro verso lo Spezia: lunedì la presentazione di Milik

Con ancora nelle gambe la fatica per la partita contro la Roma, disputata per un’ora su ritmi molto intensi, ma anche la delusione per la vittoria sfumata, i giocatori della Juventus hanno subito ripreso la preparazione in vista del primo turno infrasettimanale del campionato.

Per la quarta giornata di Serie A la squadra di Allegri sarà impegnata ancora in casa, contro lo Spezia di Luca Gotti, atteso all’Allianz Stadium mercoledì 31 agosto alle 20.45. Lo stesso tecnico livornese dei bianconeri ha immediatamente puntato il mirino verso il match contro gli Aquilotti già al termine della gara contro la Roma, inquadrando la partita come l’occasione giusta per tornare al successo che manca dalla prima giornata.

La Juve guarda allo Spezia: si lavora sulle ripartenze

Come riporta il sito ufficiale della Juventus, il day after la gara contro la formazione di José Mourinho ha seguito il classico menu dei giorni successivi ad una partita: lavoro di scarico per chi ha giocato, mentre la parte restante del gruppo ha svolto una seduta tecnico-tattica basata su esercitazioni per la trasmissione veloce della palla e ripartenze in situazione. Per concludere la classica partitella.

Juve, inizia il ciclo di ferro: Fiorentina e poi Psg

Lunedì sarà anche il giorno della conferenza stampa di presentazione di Arkadiusz Milik, in programma per le 14.30 presso l’Allianz Stadium. L’attaccante polacco arrivato dall’Olympique Marsiglia ha già debuttato in bianconero entrando al 77' della partita contro la Roma al posto di Fabio Miretti ed esprimendo via social le proprie emozioni per la prima in bianconero, in attesa magari del debutto da titolare contro lo Spezia. Dopo la gara contro i liguri la Juve sarà attesa da due severi test ravvicinati, la trasferta contro al Fiorentina alle 15 di sabato 3 settembre e l’esordio nel girone di Champions League sul campo del Psg martedì 6 alle ore 21.