Juve, escluse fratture e lesioni per Szczesny. Da valutare i tempi di recupero

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Wojciech Szczesny , rimasto vittima di un infortunio alla caviglia destra durante la partita contro lo Spezia.

Juve, infortunio meno grave del previsto per Szczesny

Il portiere polacco, uscito dal campo in barella tra gli applausi, è stato sottoposto nella mattinata di giovedì agli accertamenti radiologici del caso presso il J Medical che, come riportato dal sito ufficiale della Juve, “hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose”. “La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia” si conclude la nota.