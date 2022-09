Juve, Allegri: "Non rimpiango Dybala, sono contento per lui"

TORINO - La quinta giornata di campionato sarà la prima col mercato chiuso e per la Juventus c'è la Fiorentina al Franchi da affrontare. Gara ostica, Allegri in conferenza stampa mette in guardia: "La partita di domani è difficile, giocare contro la Fiorentina è sempre complicato. Pensiamo prima a questa e poi alla Salernitana, per noi è importante fare risultato", ha detto il tecnico bianconero. Che poi pensa a Paredes subito titolare: " Non ho ancora deciso la formazione . Voto al mercato? Difficile dirlo, la società ha lavorato bene in entrata e in uscita, sono arrivati giocatori che volevamo e sono rimasti i giovani. Paredes ha grande entusiasmo, aumenta la qualità dei centrocampisti con Fagioli, Miretti e Locatelli, aspettando Pogba. Abbiamo anche Rabiot e McKennie, abbiamo miscelato bene, ora lavoriamo bene per ottenere il massimo", ha aggiunto.

" Zakaria ? C’è stata questa possibilità, si sentiva chiuso. Faccio un in bocca al lupo a lui e ad Arthur , sono contenti. Ora noi pensiamo a recuperare Pogba e Chiesa per essere al completo. Domani ci sarà qualche cambio perché poi giocheremo a Parigi in Champions. Bonucci sta bene, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria invece non è in condizione ottimale, ma sta meglio. Rabiot ha un ematoma sulla coscia e domani non sarà a disposizione".

Allegri: "Vlahovic riposa? Ci penso"

"Squadra allegriana? La società è stata brava, avevamo l’obiettivo di mantenere dei giovani per utilizzarli, vedi Miretti. Sono contento che Fagioli sia rimasto, Soulé è in crescita, ci sono anche Gatti e Kean. Sono contento. Reazione di Kean dopo il cambio? Non me ne sono neanche accorto, comunque ha giocato bene, è sereno. Non è disponibile nemmeno Szczesny, ha una forte distorsione ma ha escluso fratture. Far riposare Vlahovic? Mi hai dato una buona idea, ci penserò. Vedremo domani, abbiamo tante partite".

Allegri e il non rimpianto Dybala

"Rimpianto Dybala? No, rimpianti non se ne devono avere, sono contento per lui, dispiace aver pareggiato contro la Roma. Abbiamo buttato quattro punti, ma ne abbiamo tanti davanti, serve continuità di risultati perché la vittoria del campionato passa attraverso la solidità della squadra, che sta crescendo", ha concluso Allegri.