Allegri, ma come si fa a dire che il Psg conta meno di Salernitana, Benfica e Monza?

Il punto non è il pareggio di Firenze, che ci può stare, soprattutto se dopo avere rischiato di vincere, essendo passato in vantaggio per primo, hai rischiato di perdere e ti sei salvato grazie alla prodezza di Perin e a una Fiorentina che non ha sfruttato l'occasione di ritrovarsi di fronte una delle più brutte Juve viste nella storia dei confronti fra viola e bianconeri al Franchi. Il punto è che, dopo averla scampata, non puoi dire: "Contro il Psg vogliamo fare bene, ma, se vogliamo essere realisti, la partita più importante della Champions sarà quella in casa con il Benfica. E saranno più importanti anche le partite contro Salernitana e Monza". Come come? Ma tu ti chiami Massimiliano Allegri, sei uno dei tecnici più blasonati in circolazione, allinei in bacheca uno scudetto con il Milan, 5 scudetti di fila con la Juve, da te guidata in cinque anni anche alla conquista di 4 Coppe Italia di fila e di 3 Supercoppe di Lega; 4 Panchine d'Oro e per due volte con la Juve sei arrivato in finale di Champions League (2015 e 2017).