Danilo sui social: “O cerchi scuse o ti assumi le tue responsabilità”

Alla Juve è già tempo di processi. E siamo solo alla quinta giornata di campionato, a inizio settembre. Sotto accusa c'è il gioco scadente, sul banco degli imputati Massimiliano Allegri. A prendere la parola c'è Danilo, difensore bianconero, autentico leader della squadra. Sui social lancia un messaggio che in realtà è più per i compagni che per chi critica. Forse ha visto qualcosa in spogliatoio che non gli è piaciuto.