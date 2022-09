Arrivabene: "Pogba? Situazione non ideale, voltiamo pagina"

Arrivabene: "Pogba? Situazione non ideale"

Il francese ha fatto dietrofront dopo aver optato inizialmente per una terapia conservativa: "Non guardo al passato nè alle polemiche. Le decisioni sono prese insieme. Si è tentata questa terapia e ora non siamo in una situazione ideale ma guardiamo avanti e speriamo in un rientro rapido. Io auguro a Paul e alla Francia di fare bene, ma a me interessa della Juve e mi auguro dia una mano a noi il prima possibile. Quando bisogna operarsi ci si pensa due volte. Lui sa qual è l’opinione del club, noi conosciamo la sua e la rispettiamo ma giriamo pagina".