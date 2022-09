Juve, Pogba: "Grazie a tutti per il supporto, tornerò presto e più forte"

"Grazie per tutti i messaggi - ha dichiarato il giocatore transalpino -, l'operazione è andata bene, grazie a Dio sto bene. Recupererò e tornerò molto presto. Grazie per il vostro supporto, mentalmente sono a posto, nonostante l'infortunio e gli altri problemi... Tengo la testa alta, non sono solo, sono con Dio. Grazie a tutti voi, per i messaggi, per il supporto che ho visto sui social. Spero di tornare presto e più forte , vi mando un abbraccio e un saluto, e sorridete sempre, ringraziate Dio".

Pogba: Mondiale a rischio, la Juve solo a gennaio

Il centrocampista francese inizia ora una corsa contro il tempo per recuperare in vista dei Mondiali in Qatar. Dopo il flop della terapia conservativa, il giocatore ha optato per l'intervento al menisco, che necessiterà di almeno sei settimane di stop. Secondo il tecnico della Juventus Allegri, Pogba non vestirà il bianconero prima di gennaio, alla ripresa del campionato dopo la pausa per il Mondiale: "Pogba lo riavremo a gennaio, dobbiamo essere realisti, difficilmente rientrerà prima di novembre. Che rientri prima del Mondiale con noi me lo auguro ma mancano 45-50 giorni all'inizio del Mondiale, che poi lo giochi o no non è un problema mio".