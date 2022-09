Juve subito al lavoro: possesso palla a partitella

La Juve , dopo essere rientrata dalla prima trasferta di Champions League contro il Paris Saint Germain , questa mattina si è ritrovata alla Continassa per iniziare il lavoro in vista della partita interna contro la Salernitana (in programma domenica alle 20.45). Naturalmente, per chi ha giocato Parigi, il lavoro è stato di scarico.

Il resto del gruppo si è concentrato sul possesso palla, prima di effettuare una partitella. Domani, la Juve usufruirà di un giorno di riposo, la preparazione riprenderà quindi regolarmente venerdì. Ma domani sarà un giorno importante per tre giovani rimasti in bianconero, Miretti, Fagioli e Soulé . Alle 14.30, infatti, incontreranno i giornalisti nella sala stampa dell'Allianz Stadium.

A tenere banco, in casa Juve, è naturalmente la forma fisica di Angel Di Maria, che ha saltato la trasferta di Champions. L'argentino dovrebbe restare ai box anche per il match con la Salernitana, con il mirino puntato per mercoledì prossimo quando Allegri sfiderà in casa i portoghesi del Benfica, in una partita decisiva per le sorti del girone. I lusitani hanno vinto 2-0 la prima con il Maccabi, issandosi al comando insieme al Psg di Galtier.