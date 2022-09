Juve, profondo rosso: bilancio -250 milioni nel 2021-2022

Nel 2020-201 la perdita era stata di 210 milioni. Per il nuovo bilancio, non si possono escludere leggeri scostamenti, ma la portata della perdita sarà sostanzialmente confermata. Per la Juve si tratta del quinto anno consecutivo in rosso, dopo i tre anni di utili tra il 2014 e il 2017. Si parla di 19 milioni nel 2017-2018, 40 nel 2018-2019, 90 nel 2019-2020, 210 nel 2020-2021. Le casse bianconere hanno continuato a sentire gli effetti della pandemia, oltre alle spese delle scorse stagione. E bisogna considerare che la partenza di Cristiano Ronaldo ha portato a un risparmio di circa 87 milioni. A dicembre del 2021 c'era stato l'aumento di capitale di 400 milioni per la società bianconera.