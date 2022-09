Juve, si avvicina la Salernitana: reazione alla palla persa in allenamento

Dopo aver osservato un giorno di riposo, questa mattina la Juve ha ripreso i suoi allenamenti in vista delle prossime due partite all'Allianz Stadium: domenica alle 20.45 contro la Salernitana e mercoledì alle 21 contro il Benfica per la seconda giornata di Champions League. La squadra di Allegri vuole tornare alla vittoria in campionato per riprendere le prime posizioni in classifica.