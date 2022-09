Mathias Pogba: “Completamente estraneo all'estorsione a Paul”

Mathias Pogba si dice estraneo a “qualsiasi manovra di estorsione nei confronti del fratello Paul Pogba ”. A stendere il comunicato stampa oggi è stato l'avvocato di Mathias, Richard Arbib , in merito al reato ascritto ai danni del centrocampista della Juve , ex Manchester United , attualmente in recupero dopo l'intervento al ginocchio.

L'avvocato di Mathias Pogba: “Vuole calmare le cose con Paul”

Il legale precisa: “Mathias Pogba desidera indicare con forza di essere totalmente estraneo a qualsiasi manovra di estorsione nei confronti del fratello Paul Pogba”. A cui avrebbero partecipato più persone, in cui è stato tirato in ballo anche uno stregone a cui Paul avrebbe chiesto di fare il malocchio a Mbappè. Un affare che in Francia continua a tenere banco, come scrive l'Equipe.