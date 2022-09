Bonucci: "Juve depredata, trasformiamo la rabbia in energia per il Benfica"

"Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti". Chiama tutti a raccolta Leonardo Bonucci, sui suoi profili social, dopo il tumultuoso finale di partita tra Juventus e Salernitana che ha portato all'annullamento del gol del 3-2 ad Arkadiusz Milik.

Juve, Bonucci: "Trasformiamo la rabbia in energia contro il Benfica" Il motivo, proprio una presunta posizione di fuorigioco attivo del capitano bianconero evidenziata dopo il VAR-check, che però si è persa - in un campo largo dell'immagine non preso in esame dall'occhio elettronico - la posizione di Antonio Candreva praticamente sulla linea di fondo.